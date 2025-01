Le regine del Nürburgring: ecco le auto più veloci

Nürburgring, un luogo magico. Nordschleife, 20832 metri di pura passione. Uno dei circuiti più celebri al mondo dove si respira la passione per le auto. Il banco di prova perfetto per ogni vettura e non a caso le casa automobilistiche fanno a gara per avere le corona. Categoria per categoria si cerca il record. Tutti certificati dal circuito e ogni anno tutti ci provano con tanto di piloti professionisti. Tutti vogliono entrare in questo speciale "albo d'oro". Nel 2024 pioggia di record, andiamo a scoprirli insieme.