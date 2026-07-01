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Novità

La nuova Lamborghini Urus SE Performante

Lamborghini alza il velo sulla Urus SE Performante, evoluzione ad altissime prestazioni del Super SUV ibrido plug-in (PHEV). Il powertrain abbina il motore 4.0 litri V8 biturbo a un'unità elettrica, erogando una potenza complessiva di 812 CV (+146 CV rispetto alla precedente Performante termica). Alimentata da una batteria da 25,9 kWh, la vettura garantisce oltre 60 km di autonomia in modalità 100% elettrica (fino a 130 km/h). Le prestazioni dichiarate la posizionano ai vertici mondiali della categoria: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 3,3 secondi, lo 0-200 km/h si copre in 10,8 secondi e la velocità massima tocca i 312 km/h

01 Lug 2026 - 12:01
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