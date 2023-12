Lamborghini, ecco gli equipaggi LMDh: arrivano Mortara e Cairoli

UFFICIALE

Il pilota Formula E correrà con Bortolotti e Kvyat nel Wec

Lamborghini Iron Lynx: ecco le due line-up



































































































© ufficio-stampa 1 di 51 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sono Edoardo Mortara e Matteo Cairoli gli ultimi due piloti a completare la line-up di Lamborghini Iron Lynx al debutto nella classe Hypercar a partire dalla prossima stagione. L'italosvizzero, impegnato ancora in Formula E con Mahindra, correrà nel Wec con Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat. Il giovane, ex Porsche, invece, sarà al volante della SC63 LMDh nell'Imsa con Romain Grosjean e Andrea Caldarelli.

Soddisfatto Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport: "Sono entusiasta di accogliere Edo e Matteo nella nostra famiglia di Lamborghini SC. Entrambi portano velocità ed esperienza al progetto LMDh, offrendoci anche l’opportunità di impiegarli nelle gare e campionati GT3 più strategici".

Entrambi i piloti sono scesi in pista al volante della vettura LMDh nei test di Austin (COTA) di questa settimana, dopo una prima presa di contatto avuta sul circuito di Jerez lo scorso settembre. Sviluppo terminato per l'hyperca, Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini: "Il test di Austin conclude la fase di sviluppo della SC63. Siamo soddisfatti dello stato di maturità del progetto e lo abbiamo dimostrato a Daytona, segnando il miglior tempo nella prima giornata di prove. Colgo questa occasione per dare il benvenuto a Matteo ed Edoardo, che completano la line-up di piloti per la stagione 2024".

Matteo Cairoli: "Voglio ringraziare Lamborghini, Giorgio Sanna e il team Iron Lynx per avere creduto in me ed avermi dato questa opportunità. Sono ovviamente pronto a dare il meglio di me stesso. Questo è un sogno che speravo da tempo si realizzasse. Realizzarlo con una Casa italiana come Lamborghini mi rende due volte felice. I test di Austin mi sono serviti a prendere maggiormente confidenza con la vettura per essere pronto per il prossimo anno. Sono già super carico...".

Edoardo Mortara: "Sono felice di affrontare questo programma in LMDh nel FIA Wec con Lamborghini. La 24 Ore di Le Mans ed il Mondiale Endurance erano due obiettivi che mi ero posto già da un po' di tempo. Quella che mi sta dando Lamborghini è pertanto un'opportunità incredibile. Il prossimo anno cercheremo di ottenere dei buoni risultati".