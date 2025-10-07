La Skoda Fabia più potente di sempre ha quasi 180 CV

Telaio affinato e dinamica più sportiva

Per rendere coerente il comportamento dinamico con la maggiore potenza, la Casa boema ha dotato la Fabia 130 di un assetto sportivo ribassato di 15 mm, cerchi da 18 pollici e uno sterzo più diretto. Attivando la modalità Sport e l’ESC Sport, l’elettronica concede un maggiore margine di slittamento alle ruote, rendendo l’auto più libera nei trasferimenti di carico e più reattiva nella guida veloce. Il risultato è una dinamica di marcia più coinvolgente, pur mantenendo la proverbiale stabilità e solidità del marchio.