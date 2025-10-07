Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Edizioni speciali

La Skoda Fabia più potente di sempre ha quasi 180 CV

La nuova Skoda Fabia 130 segna il ritorno della compatta boema in chiave sportiva. Spinta dal 1.5 TSI potenziato a 176 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e raggiunge i 228 km/h

07 Ott 2025 - 16:23
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Skoda Fabia compie un salto di potenza e ambizione con la nuova versione 130, una special edition da 176 cavalli che diventa ufficialmente la più veloce della storia del modello. Il debutto commerciale è previsto per dicembre, con le prime consegne programmate nel 2026. L’obiettivo è chiaro: colmare il divario tra la versione Monte Carlo e le piccole sportive di segmento superiore.

Il 1.5 spinto a 176 cavalli
La base tecnica è il noto 1.5 TSI, già utilizzato sulla Monte Carlo, ma qui portato da 150 a 176 CV grazie a una serie di interventi mirati. I tecnici Skoda hanno modificato il sistema di aspirazione, lo smorzatore di vibrazioni e i bracci oscillanti per adattare la meccanica al nuovo livello di prestazioni. Il risultato è un incremento tangibile in ogni condizione: 0-100 km/h in 7,4 secondi, 60-100 km/h in 3,8 e 80-120 km/h in 4,8, migliorando in media di mezzo secondo rispetto al 1.5 standard.

La trasmissione resta affidata al cambio automatico DSG a sette rapporti, rivisto nei punti di cambiata per sfruttare meglio l’allungo del motore. In modalità Sport, il sistema esegue perfino la “doppietta” in scalata, a beneficio del sound e della fluidità. Con una velocità massima di 228 km/h, la Fabia 130 si colloca ai vertici del segmento e diventa la Skoda di serie più veloce mai costruita nella categoria delle compatte.

Skoda Fabia 130: una versione limitata che "vola" a 228 km/h

1 di 9
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Telaio affinato e dinamica più sportiva
Per rendere coerente il comportamento dinamico con la maggiore potenza, la Casa boema ha dotato la Fabia 130 di un assetto sportivo ribassato di 15 mm, cerchi da 18 pollici e uno sterzo più diretto. Attivando la modalità Sport e l’ESC Sport, l’elettronica concede un maggiore margine di slittamento alle ruote, rendendo l’auto più libera nei trasferimenti di carico e più reattiva nella guida veloce. Il risultato è una dinamica di marcia più coinvolgente, pur mantenendo la proverbiale stabilità e solidità del marchio.

Estetica dedicata e interni sportivi
La nuova Fabia 130 è riconoscibile per l’allestimento specifico che ne sottolinea la vocazione dinamica. Disponibile in quattro colori principali – bianco, rosso, blu e nero – con tetto e montanti in contrasto nero lucido, presenta spoiler, alettone e diffusore in finitura scura e badge 130 su portellone e fiancate. I cerchi da 18” completano un look più aggressivo ma equilibrato, fedele al linguaggio stilistico Skoda.

All’interno, l’impostazione segue la stessa filosofia: sedili sportivi elettrici, volante a tre razze, pedaliera in acciaio e battitacco in alluminio nero creano un ambiente più orientato al piacere di guida. La strumentazione digitale da 10 pollici e lo schermo infotainment da 9” assicurano un tocco tecnologico coerente con le ambizioni della vettura.

skoda
utilitaria

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:11
I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

04:00
BMW M5 Touring

BMW M5 Touring

04:03
Volvo EX90

Volvo EX90, l'ammiraglia a zero emissioni del marchio svedese

15:43
La puntata del 2 ottobre #DriveUp

La puntata del 2 ottobre #DriveUp

01:57
L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

01:25
Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

02:11
Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

02:11
La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

02:43
Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

02:57
Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

01:31
L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

02:38
MAG SRV AUDI Q3 PALERMO SRV

Il racconto della nuova Audi Q3

25:51
Puntata del 27 settembre #DriveUp

Puntata del 27 settembre #DriveUp

04:05
Corvette E-Ray

Corvette E-Ray

03:11
I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I più visti di Drive Up

Il garage dei sogni di Ibrahimovic: Ferrari, Porsche e... Volvo

Ecco la nuova Ferrari F80

Ecco la nuova Ferrari F80

Vasco Rossi mette in vendita la sua Lancia Delta HF Integrale del 1992

La Lancia Delta HF Integrale di Vasco Rossi all'asta

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

Tanti auguri Ibra! E per il suo compleanno Zlatan si regala una Ferrari F80

Notizie del giorno
Vedi tutti
Diego Costa non ha dimenticato come si gioca
17:21
Diego Costa non ha dimenticato come si gioca
17:17
"Metodo Baldini" per l'U21: gli azzurrini si allenano con un occhio bendato
Sportmediaset Late News del 7 ottobre 2025
17:01
Abodi: "Milan-Como in Australia occasione di promozione"
L'Extreme H sbarca su Mediaset
16:48
L'Extreme H sbarca su Mediaset