La Skoda Fabia più potente di sempre ha quasi 180 CV

Skoda Fabia 130: una versione limitata che "vola" a 228 km/h
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
La nuova Skoda Fabia 130 segna il ritorno della compatta boema in chiave sportiva. Spinta dal 1.5 TSI potenziato a 176 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e raggiunge i 228 km/h
© Ufficio Stampa
La Skoda Fabia compie un salto di potenza e ambizione con la nuova versione 130, una special edition da 176 cavalli che diventa ufficialmente la più veloce della storia del modello. Il debutto commerciale è previsto per dicembre, con le prime consegne programmate nel 2026. L’obiettivo è chiaro: colmare il divario tra la versione Monte Carlo e le piccole sportive di segmento superiore.
Il 1.5 spinto a 176 cavalli
La base tecnica è il noto 1.5 TSI, già utilizzato sulla Monte Carlo, ma qui portato da 150 a 176 CV grazie a una serie di interventi mirati. I tecnici Skoda hanno modificato il sistema di aspirazione, lo smorzatore di vibrazioni e i bracci oscillanti per adattare la meccanica al nuovo livello di prestazioni. Il risultato è un incremento tangibile in ogni condizione: 0-100 km/h in 7,4 secondi, 60-100 km/h in 3,8 e 80-120 km/h in 4,8, migliorando in media di mezzo secondo rispetto al 1.5 standard.
La trasmissione resta affidata al cambio automatico DSG a sette rapporti, rivisto nei punti di cambiata per sfruttare meglio l’allungo del motore. In modalità Sport, il sistema esegue perfino la “doppietta” in scalata, a beneficio del sound e della fluidità. Con una velocità massima di 228 km/h, la Fabia 130 si colloca ai vertici del segmento e diventa la Skoda di serie più veloce mai costruita nella categoria delle compatte.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Telaio affinato e dinamica più sportiva
Per rendere coerente il comportamento dinamico con la maggiore potenza, la Casa boema ha dotato la Fabia 130 di un assetto sportivo ribassato di 15 mm, cerchi da 18 pollici e uno sterzo più diretto. Attivando la modalità Sport e l’ESC Sport, l’elettronica concede un maggiore margine di slittamento alle ruote, rendendo l’auto più libera nei trasferimenti di carico e più reattiva nella guida veloce. Il risultato è una dinamica di marcia più coinvolgente, pur mantenendo la proverbiale stabilità e solidità del marchio.
Estetica dedicata e interni sportivi
La nuova Fabia 130 è riconoscibile per l’allestimento specifico che ne sottolinea la vocazione dinamica. Disponibile in quattro colori principali – bianco, rosso, blu e nero – con tetto e montanti in contrasto nero lucido, presenta spoiler, alettone e diffusore in finitura scura e badge 130 su portellone e fiancate. I cerchi da 18” completano un look più aggressivo ma equilibrato, fedele al linguaggio stilistico Skoda.
All’interno, l’impostazione segue la stessa filosofia: sedili sportivi elettrici, volante a tre razze, pedaliera in acciaio e battitacco in alluminio nero creano un ambiente più orientato al piacere di guida. La strumentazione digitale da 10 pollici e lo schermo infotainment da 9” assicurano un tocco tecnologico coerente con le ambizioni della vettura.
