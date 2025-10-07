Cremaschi: "Parma è una chance che non potevo sprecare"

Il nuovo centrocampista del Parma Benjamin Cremaschi si trova ora in ritiro con la nazionale under 20 degli Stati Uniti per l'inizio del mondiale di categoria. Proprio da lì, Cremaschi ha parlato dell'inizio della sua nuova esperienza in Italia: "Per me Parma è un'opportunità per mettermi in mostra, penso che sia una bella chance e non la voglio sprecare. Prima di venire qui in ritiro, ho trascorso in Italia le prime settimane che mi sono servite per ambientarmi e capire come funziona la vita. Si tratta di una buona transizione e spero di sfruttarla al meglio".