La prova della Ferrari 296 Challenge: ti fa sentire un vero pilota

Questo per far capire che ci troviamo alle prese con una vera e propria auto da corsa. La 296 Challenge, che ha debuttato quest'anno in Europa e Nord America, va a sostituire la 488 Challenge Evo (che presto andrà meritatamente in pensione) ed è il nono modello Ferrari a prendere parte al Challenge. Sviluppata sulla 296 GTB monta un motore V6 biturbo (prima volta assoluta per una vettura destinata al monomarca del Cavallino). Propulsore deibridizzato per ridurne il peso e spremuto al massimo dagli ingegneri: 700 i Cavalli che è in grado di erogare.