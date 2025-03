La prova dell'Audi Q5: a Monza tra strada e sterrato

Al momento tre le motorizzazioni proposte con tecnologia mild hybrid plus a 48 volt, c’e il 2000 benzina e quello diesel, entrambi da 204 cv, e poi la versione SQ5 da 367 cavalli. Per l’arrivo delle due versioni hybrid plug in, invece, bisogna aspettare la metà dell’anno. Prestazioni, facilità di guida e comfort: la sintesi della casa dei Quattro anelli. La dinamica è stata migliorata grazie a un nuovo telaio, si adatta a ogni tipo di terreno con tre varianti d’assetto e un’altezza da terra variabile di 60 mm. Le sospensioni meccaniche a due stadi e quelle pneumatiche adattive la rendono stabile in ogni situazione. Audi Q5, Performance oltre la solita strada.