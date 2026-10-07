La Mini diventa un camper

Una Mini così non si era mai vista. E forse non si vedrà più. O forse sì, dipende se i clienti del marchio britannico sono anche amanti dell'avventura e del fuoristrada. Perché la Countryman Untamed Edition è la versione che meglio esprime la dimensione meno comune di un SUV pensato prevalentemente per la città. E che vale, da solo, il 48% delle vendite totali.

Per l'off-road

L'allestimento Untamed sarà disponibile su tutte le versioni di Countryman: C, D, S ALL4, E e SE ALL4. Quindi non sarà soltanto una questione di quattro ruote motrici, anche se averle (oltre a essere più in linea con lo spirito del progetto) porta in dote i Pirelli Scorpion All Terrain Plus: specifici per l'uso in fuoristrada. Da soli, però, gli pneumatici non bastano a garantire prestazioni soddisfacenti anche quando l'asfalto finisce. I tecnici di Mini hanno dunque lavorato a una nuova calibrazione di ABS, sterzo e controllo di stabilità.

C'è anche la tenda

Ovviamente, trattandosi di un allestimento dal tono avventuroso, cambia anche l'estetica rispetto a tutte le altre versioni di Countryman. A livello estetico saranno disponibili nuove tinte dedicate che comprendono Hideaway Grey e Nomad Blue, affiancate da Nanuq White e Midnight Black, e interni con sedili sportivi. A livello tecnico compaiono le coperture per il sottoscocca, in modo da proteggere le parti meccaniche da possibili urti e l'assetto è stato rialzato di 15 mm. Infine, tra gli optional c'è la tenda da tetto: così si può dormire dove si vuole.