La Lamborghini del futuro: svelata la Lanzador concept

Stephan Winkelmann: "Con questo concept, stiamo aprendo un nuovo segmento di auto: l'Ultra GT"

Lamborghini Lanzador concept, la macchina del futuro





















































































































Si chiama Lanzador concept ed è la Lamborghini del futuro. La casa di Sant'Agata Bolognese ha svelato alla Monterey Car Week l'idea di un quarto modello di serie puramente elettrico. Una macchina che apre un nuovo panorama, il Chairman e CEO Stephan Winkelmann l'ha definita una "Ultra GT". Concezione diversa: Gran Turismo 2+2 dalla pronunciata altezza da terra, linee pulite e futuribili, nonché una nuova visione in fatto di performance ed esperienza a bordo, rimanendo coerente all'inconfondibile DNA Lamborghini, fatto di carattere e sportività senza compromessi.

Dopo il debutto di Revuelto, la prima ibrida plug-in V12, la Lanzador traccia la strada verso un modello di serie 100% elettrico da realizzare a partire dal 2028. “Con questo concept, stiamo aprendo un nuovo segmento di auto: l'Ultra GT. Che offrirà ai clienti una nuova e ineguagliabile esperienza di guida, tipicamente Lamborghini, grazie a tecnologie all'avanguardia” ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini.

Lamborghini presenta una concept car che non è semplicemente una Gran Turismo, ma rappresenta un'anticipazione delle tecnologie del futuro. Su ogni asse è installato un motore elettrico ad alta potenza specifica, per garantire la trazione integrale e la massima efficienza in ogni condizione di marcia, superficie e stile di guida; la potenza massima di sistema supera il megawatt.

La trazione integrale elettrica presenta un sofisticato modello di ripartizione della coppia attivo sull'asse posteriore, con il fine di ottimizzare la dinamica di guida in curva e capace di adattarsi ad ogni situazione. L'energia viene fornita da una batteria di ultima generazione ad alte prestazioni, che garantisce allo stesso tempo un'ampia autonomia. “Per noi elettrificazione non significa porsi dei limiti, ma una preziosa opportunità per sviluppare maggiori prestazioni e migliorare ulteriormente la dinamica veicolo” afferma Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Lamborghini. Non ci saranno quindi compromessi in termini di potenza, piacere di guida e performance: Lanzador è una Lamborghini e una supersportiva 100% elettrica da guidare con piacere ogni giorno.

Tuttavia, non sono solo i componenti hardware a definire le prestazioni delle future vetture elettrificate Lamborghini, ma anche quelli software e i sistemi di controllo. “Lamborghini si differenzierà in futuro attraverso una diversa strategia riguardante tutti i sistemi di controllo attivi. Stiamo portando il controllo della dinamica di guida a un livello completamente nuovo, offrendo ai nostri clienti un'esperienza completamente nuova” spiega Rouven Mohr. “Trovare il giusto equilibrio tra potenza, prestazioni, autonomia e aerodinamica è certamente una delle maggiori sfide durante lo sviluppo, ma il concetto stesso di sfida è una pietra miliare all'interno del dipartimento Ricerca & Sviluppo di Lamborghini”.