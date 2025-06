L'Honda Civic Type R saluta con la Best Lap

Type R vanta suggestivi interni rossi, sedili sportivi leggeri e comandi a misura di pilota, che contraddistinguono tutte le Honda ad alte prestazioni. In aggiunta alle modalità di guida predefinite, c’è la modalità +R con una grafica personalizzata in grado di fornire solo le informazioni essenziali per una guida orientata alla pista, fra cui le temperature vitali, il cronometro e le misurazioni della forza G. Infine, la modalità Individual consente al pilota di personalizzare il layout del display in base alle proprie preferenze.