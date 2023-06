La Ferrari "esagera": svelata la SF90 XX Stradale

Dalla pista alla strada, Ferrari ha portato ancora più in alto l'asticella. Dall'esperienza del programma XX, prototipi creati per far diventare i clienti in circuito, è nata la nuova SF90 XX Stradale. Una supercar, che sarà prodotta in 799 esemplari, da 1.030 cv: powertrain plug-in hybrid con il V8 biturbo, tre motori elettrici e la trazione integrale. Motori elettrici, con un nuovo software di gestione, erogano in totale 233 CV, contro i 220 della SF90. Con l'eMantettino sulla posizione Qualifying anche la funzione Extra Boost che eroga un picco di potenza della parte elettrica per un tempo definito.