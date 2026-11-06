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In dubbio il futuro del Tesla Cybertruck

La fabbrica di Austin farà spazio nei prossimi mesi al Cybercab

di Redazione Drive Up
06 Nov 2026 - 15:27
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© Ufficio Stampa

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Nel futuro di Tesla non ci sarà più un nuovo modello di automobile, almeno non nel senso con cui intendiamo il mezzo di trasporto con un volante e dei pedali per accelerare e frenare. Elon Musk è persuaso che nei prossimi anni non guideremo più e sarà l'intelligenza artificiale a portarci a spasso. Ci crede a tal punto da aver annunciato la graduale sospensione della produzione del Cybertruck ad Austin, per far posto al Cybercab: il "taxi" a completa guida autonoma.
Un flop
Il pick-up più stravagante di sempre è stato un modello che ha riacceso i riflettori sulla produzione automobilistica di Tesla, arida di novità dai tempi di Model Y e Model 3. La sua presenza sul mercato non ha però lasciato il segno quanto la sua presentazione: le vendite non sono mai realmente decollate e, anzi, molti clienti hanno lamentato disservizi e un'incompatibilità con il mondo del lavoro. Fabbricato ad Austin, Texas (nuova sede di Tesla), il suo destino è ancora piuttosto incerto.
Solo autonome
"Tesla ridurrà gradualmente la produzione del Cybertruck presso la Gigafactory Texas intorno alla metà del prossimo anno per fare spazio a un'aumentata produzione del Cybercab", ha scritto su X Musk. Senza però chiarire quale sarà il futuro del pick-up elettrico. L'impianto texano è attualmente l'unico in grado di produrre alcuni componenti necessari per assemblare i nuovi Cybercab. Attualmente, per il Cybertruck non ci sono indicazioni di una nuova assegnazione a qualche gigafactory, non un buon segno. 

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