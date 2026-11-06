In dubbio il futuro del Tesla Cybertruck

Nel futuro di Tesla non ci sarà più un nuovo modello di automobile, almeno non nel senso con cui intendiamo il mezzo di trasporto con un volante e dei pedali per accelerare e frenare. Elon Musk è persuaso che nei prossimi anni non guideremo più e sarà l'intelligenza artificiale a portarci a spasso. Ci crede a tal punto da aver annunciato la graduale sospensione della produzione del Cybertruck ad Austin, per far posto al Cybercab: il "taxi" a completa guida autonoma.

Un flop

Il pick-up più stravagante di sempre è stato un modello che ha riacceso i riflettori sulla produzione automobilistica di Tesla, arida di novità dai tempi di Model Y e Model 3. La sua presenza sul mercato non ha però lasciato il segno quanto la sua presentazione: le vendite non sono mai realmente decollate e, anzi, molti clienti hanno lamentato disservizi e un'incompatibilità con il mondo del lavoro. Fabbricato ad Austin, Texas (nuova sede di Tesla), il suo destino è ancora piuttosto incerto.

Solo autonome

"Tesla ridurrà gradualmente la produzione del Cybertruck presso la Gigafactory Texas intorno alla metà del prossimo anno per fare spazio a un'aumentata produzione del Cybercab", ha scritto su X Musk. Senza però chiarire quale sarà il futuro del pick-up elettrico. L'impianto texano è attualmente l'unico in grado di produrre alcuni componenti necessari per assemblare i nuovi Cybercab. Attualmente, per il Cybertruck non ci sono indicazioni di una nuova assegnazione a qualche gigafactory, non un buon segno.