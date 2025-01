L'Aston Martin Vantage si fa cabrio: svelata la Roadster

Da coupè a cabrio in meno di un anno: è arrivata anche l'Aston Martin Vantage Roadster. Alimentata dal motore Aston Martin V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 665 CV/800 Nm, Vantage Roadster offre tutte le prestazioni, le sensazioni dinamiche e l'emozione della coupé, con più libertà e brividi per gli appassionati di automobilismo all'aria aperta. La Vantage Roadster eleva ad un nuovo livello di emozione la precedente esperienza di guida, già indimenticabile, incrementando ulteriormente il fenomenale fascino di questa modernissima auto sportiva in puro stile britannico.