L'Aston Martin Valkyrie è la nuova regina di Silverstone

Silverstone ha una nuova regina. È l’Aston Martin Valkyrie che ha stabilito il record sul giro per un’auto di produzione omologata per la strada. 1 minuto 56 secondi e 42 centesimi il tempo stampato da Darren Turner, collaudatore e vincitore della 24 Ore di Le Mans. Battuta di oltre 10 secondi la Porsche 911 GT2 RS Modificata. Un risultato sensazionale visto che le condizioni meteo non erano delle migliori con un asfalto reso insidioso da una leggera pioggia. Disegnata da Adrian Newey, l’hypercar inglese ha un’estetica da astronave e un’aerodinamica mai vista prima. Motore 6.5 litri aspirato V12 che, aiutato da un piccolo motore elettrico, produce 1160 cavalli ed ha un limitatore posto a 11.100 giri. Sul circuito inglese ha raggiunto la velocità massima di 330 km/h e a generare oltre 3,3 g di forza laterale. A Silverstone è andata in scena una dimostrazione di forza senza precedenti.