Jaguar Type 00, la 100% elettrica che segna il nuovo corso del brand

Il prefisso “Type” è un chiaro riferimento alla provenienza del marchio e a modelli iconici come la pionieristica E-type. Il primo zero si riferisce alle emissioni zero allo scarico. Il secondo rappresenta il suo status di auto zero nel nostro nuovo lignaggio. Il suo design visionario sfida le convenzioni dei veicoli elettrici attraverso un cofano allungato, un’ampia linea del tetto, cerchi in lega da 23 pollici, un profilo fastback e una coda rastremata che danno vita a una spettacolare silhouette caratterizzata da superfici sofisticate e moderniste. Questo design è stato reso possibile dalla nostra speciale ed esclusiva architettura JEA (Jaguar Electrical Architecture), sviluppata da zero per questa vettura 100% elettrica.