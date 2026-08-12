Jaguar: la sua elettrica non ha lo schermo

Approfittando dell'imminente Monterey Car Week 2026, Jaguar ha pubblicato la prima immagine che mostra l'abitacolo della sua prossima berlina elettrica. Un'occasione per far tornare a parlare di sé, dopo un "rilancio" a dir poco burrascoso che ha scatenato dibattiti sull'autenticità del marchio e sul suo stesso futuro.

Classe

Jaguar - nel corso dei decenni - ha saputo rappresentare il senso di classe ed eleganza, che gli inglesi esprimono con l'abbigliamento, su di un'automobile. Pensate per le upper class dell'aristocrazia e della buona borghesia, hanno dato avvio a uno "scontro" generazionale con le tedesche. La prossima elettrica - promessa come una rivoluzione - sembra mantenere un tono discreto e raffinato, almeno per quanto riguarda l'abitacolo. Jaguar non ha ceduto alla tendenza dei "maxi" schermi.

Integrazione

L'assenza di un display che domini la plancia, è - forse - una buona notizia. Questo non significa che la Type 01 sarà un'auto analogica: Jaguar assicura che le funzioni di connettività saranno mantenute e integrate "in modo intelligente per un controllo immediato". Altro grande assente è lo specchietto retrovisore, sostituito da un piccolo schermo appena sotto il parabrezza. Una soluzione che potrebbe non accontentare tutti. Per capirci qualcosa in più, bisognerà aspettare il debutto: il 6 ottobre a New York.