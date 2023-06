Il mercato automotive cresce: a maggio +18,5%, Italia sul podio

DATI ANFIA

Siamo secondi dietro solo alla Germania: progressione del +23,1% rispetto lo scorso anno

© ufficio-stampa Il mercato dell'automobile continua a crescere, inesorabilmente, in tutta Europa. I dati Anfia (associazione nazionale filiera industria automobilistica) del mese di maggio analizzano un +18,5% complessivo. Il primato va alla Germania con 246.966 veicoli immatricolati nel solo mese di maggio. L'Italia conferma l'ottimo trend del 2023 e si piazza in seconda posizione con 149.373 macchine vendute. Quattro mila in più della Francia che segue in terza piazza.

Dall'inizio dell'anno a fine maggio in Italia sono state immatricolate 702.263 vetture (+26,1%). Primo posto della Germania ancora distante che guida la classifica con un milione centosedici mila auto. In quarta posizione la Spagna con 400mila macchine, mentre è a sopresa il Belgio in quinta piazza con 212.715 che rispetto allo scorso anno ha la crescita maggione con +32,5%