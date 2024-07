I piloti del futuro: Lamborghini annuncia i talenti del Young Driver Programs 2024

© Ufficio Stampa

Lamborghini Squadra Corse guarda sempre con crescente attenzione ai più giovani e riconferma gli Young Driver Programs, istituiti per la prima volta nel 2014 e supportati per la stagione 2024 da ACI Sport attraverso la propria Scuola Federale. Sono in totale 28 i piloti inseriti nel Super Trofeo Junior Drivers. Nove invece quelli che fanno parte del GT3 Junior Drivers. Tutti loro verranno valutati nel corso della stagione prendendo in considerazione differenti parametri (prestazioni, progressione, professionalità, feedback tecnico e capacità di relazionarsi con la squadra e all'esterno di essa) ed avranno la possibilità di prendere parte nel mese di novembre allo Shootout che si svolgerà a Jerez de la Frontera nei due giorni successivi alle World Finals 2024 in programma sul circuito spagnolo.