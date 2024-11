HySE-X2, continua la missione Dakar: l'idrogeno per il futuro

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ HYSE

• Nome: HySE - Hydrogen Small Mobility & Engine Technology Association

• Sede: Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Giappone

• Creazione: 17 maggio 2023

• Membri a pieno titolo dal 1° novembre 2024: Suzuki Motor Corporation, Kawasaki Motors, Ltd., Honda Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Co., Ltd., Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Toyota Motor Corporation, Denso Corporation

• Presidente: Kenji Komatsu