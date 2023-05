FuoriConcorso Aero, si respira la storia del motorsport

L'EVENTO

Auto da sogno esposte a Como in una kermesse spettacolare

FuoriConcorso Aero, il meglio dell'automotive mondiale



















































































1 di 43 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 43 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dalla Abarth 1000 monoposto record Pininfarina alla Pagani Zonda Revo Barchetta passando per un'infinità di Porsche che hanno fatto la storia per celebrare il 75° anniversario della casa tedesca. Questo il FuoriConcorso Aero che è andato in scena a Como nel weekend. Una selezione mozzafiato di auto sportive e da corsa altamente aerodinamiche, nonché di concept car e prototipi, spaziando dai primi decenni dell'automobile, sino alle più recenti e rare hypercar esposte nei giardini di Villa del Grumello, Villa Sucota e Villa Olmo.

Creata da Guglielmo Miani nel 2019, la serie di eventi FuoriConcorso celebra i migliori aspetti della cultura automobilistica con eventi e rally in Italia e nel mondo. In concomitanza con il famoso Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, il tema principale di FuoriConcorso va in scena ogni anno, a maggio, nei giardini di Villa Grumello e Villa Sucota, due tenute di grande fascino che si affacciano sul Lago di Como e sulle montagne circostanti. Anno dopo anno la mostra vuole porre l’accento su un aspetto diverso della storia e della creatività automobilistica, con una serie di auto personalizzate e prototipi iconici, rari e inediti. Una concomitanza di eventi che mirano a trasformare la città di Como in un centro d’attrazione per tutti gli appassionati di motori, andando a instituire la Lake Como Car Week.

"Fin da quando ero un ragazzino, sono stato affascinato dall'aerodinamica e dalle forme fantastiche che designer e ingegneri hanno creato per rendere le loro auto più veloci e più veloci ancora", afferma Guglielmo Miani, presidente del marchio di lusso milanese Larusmiani e fondatore della serie di eventi FuoriConcorso. "L'impatto dell'aerodinamica sulla storia del design automobilistico non può essere sottovalutato - e sono lieto che siamo riusciti a raccogliere alcune delle auto più rilevanti, rare e notevoli del design aerodinamico a FuoriConcorso Aero di quest'anno. È stato molto divertente occuparsi della selezione di queste meravigliose sculture della velocità che, insieme a tutto il team di FuoriConcorso, non vediamo l'ora di svelarle ai nostri ospiti".