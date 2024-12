Ford Mustang GTD domina il Nürburgring: record per un'auto americana

Il successo di Mustang GTD al Nürburgring è il frutto della dedizione di un team di ingegneri e designer che hanno lavorato instancabilmente per due anni per trasformare la Mustang GT3 da corsa nella prima Mustang supercar di sempre. La loro storia è raccontata nel documentario The Road To The Ring, che offre uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo e dei test di Mustang GTD, dai circuiti americani come Sebring, fino alle sessioni di collaudo al Nürburgring. Nel film, Farley, Müller, il Chief Technical Officer di Multimatic Larry Holt, il Chief Program Engineer di Mustang GTD Greg Goodall e il Design Manager di Mustang GTD Anthony Colard, insieme ad altri membri del team Ford e Multimatic, condividono la loro esperienza e le emozioni vissute durante questa incredibile sfida. Mustang GTD rappresenta l'apice delle prestazioni Mustang e beneficia di quanto il team Ford Performance Motorsports e Multimatic Motorsports abbiano appreso dal programma Mustang GT3, soprattutto per quanto riguarda l'aerodinamica e l'assetto per circuiti come quello del Nürburgring. Tra le tecnologie chiave che hanno contribuito a questo risultato, troviamo i freni carboceramici, l'aerodinamica attiva, la sovralimentazione, le sospensioni semi-attive e la carrozzeria in fibra di carbonio, caratteristica delle auto che competono nella categoria GT3. La Mustang GTD che ha completato il giro sotto i sette minuti pur essendo una vettura di produzione di serie, è stata equipaggiata con i dispositivi di sicurezza richiesti dal Nürburgring, tra cui un sedile da competizione con cinture a cinque punti e un roll cage.