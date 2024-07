FIAT continua a crescere: vendite globali in aumento del 2,2% nel primo semestre 2024

PRIMO MARCHIO STELLANTIS

Nei primi sei mesi del 2024, FIAT ha consolidato la sua posizione di primo marchio Stellantis per volume, con oltre 660.200 unità vendute a livello globale, e un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

© Ufficio Stampa

Nell'anno del suo 125° anniversario, FIAT festeggia risultati di vendita semestrali positivi, consolidando il suo status di brand leader di Stellantis in termini di volumi. Con oltre 660.200 unità vendute a livello globale, FIAT ha registrato un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il brand è pronto a raggiungere traguardi ancora più importanti grazie a risultati di vendita promettenti. In questo anno memorabile, FIAT continua a sorridere al futuro, preannunciando numerosi progetti di grande rilievo: dopo l'estate, apriranno gli ordini della Fiat Grande Panda - il nuovo modello globale che segna il ritorno di FIAT nel mercato mondiale - e, a seguire, dell'Abarth 600e e della Fiat 500e Giorgio Armani.

Attualmente FIAT ha lanciato il suo ritorno sul mercato internazionale basandosi su 3 pilastri: Design e sviluppo italiani, piattaforma globale e rilevanza locale - e la Grande Panda è il primo membro della nuova famiglia mondiale FIAT. Nel prossimo decennio, quindi, FIAT proporrà un’offerta adatta a ogni cliente. Perché è il cliente ad essere al centro di tutto. Il futuro: FIAT ha già annunciato la prossima uscita della nuova Fiat 500 Ibrida che sarà prodotta nello stabilimento Mirafiori di Torino. Inoltre, il brand sta portando avanti lo sviluppo dei modelli SUV e fastback. Lo sviluppo di questi nuovi ed entusiasmanti modelli è ora in fase avanzata e la loro uscita è prevista per gli anni a seguire. Questi lanci strategici segnano la nuova stagione di FIAT, all'insegna dell'inclusività, dell'ingegno, dello stile italiano e dello sguardo globale.

In Europa, FIAT ha fatto una scelta coraggiosa: passare completamente all’elettrico. Si tratta di una strategia rilevante a livello sociale e rivolta ai clienti che FIAT rispetta perché elettrificare fa bene all'ambiente e alle persone. È così che FIAT garantisce che un veicolo venduto oggigiorno continuerà ad assicurare il suo valore di mercato anche in futuro. I nuovi e futuri modelli di FIAT - come la 600, la 500, la Grande Panda e gli altri che seguiranno - saranno disponibili solo con motorizzazione BEV o ibrida, dotati di cambio automatico. I risultati delle vendite del primo semestre 2024 evidenziano un aumento impressionante di FIAT in diverse regioni in termini di volumi. Nel Nord America, il marchio ha ottenuto un aumento del 24%, trainato dalle prime consegne della Fiat 500e. Inoltre, a giugno a Fort Lee, nel New Jersey, è stata inaugurata la FIAT House, il primo edificio residenziale al mondo brandizzato FIAT, a pochi minuti da Manhattan. Il progetto ha dato forma al futuro della vita urbana con più di 300 residenze in affitto che valorizzano l'uso smart dello spazio e le rifiniture di alta qualità. La regione MEA ha registrato un aumento del 7,6%, mentre l'Asia-Pacifico è cresciuta del 5% e il Sud America ha registrato un aumento del 2,3%. In Sud America, FIAT ha consolidato la sua leadership con una quota di mercato del 14%, ulteriormente comprovata dalla sua posizione dominante in Brasile con una quota di mercato del 20,4%. Inoltre, FIAT è leader assoluto del settore in Italia e Turchia, con una quota di mercato del 12,3% in entrambi i mercati, e in Algeria, dove detiene una quota di mercato significativa del 68,3%. Il successo di FIAT in queste regioni si riflette nei modelli più venduti: la Fiat Panda in Italia, la Fiat Tipo in Turchia e il Doblò in Algeria.

© Ufficio Stampa

EUROPA - Nella prima metà dell'anno, FIAT si è affermata anche in Europa, in particolare in Italia, dove mantiene una posizione di leadership con 95.779 immatricolazioni, segnando un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo successo si traduce in una quota di mercato del 10,8% nel settore delle autovetture. La Fiat Panda, prodotta a Pomigliano, continua a essere il veicolo più venduto in Italia, con oltre 63.500 unità e un aumento del 21% rispetto all'anno precedente. La Fiat 500 Ibrida occupa la seconda posizione nel segmento A con 14.700 immatricolazioni, seconda solo alla Panda. La Fiat 500e è in testa al suo segmento con una quota di mercato del 27%, e la 600e è anche un concorrente in primo piano nel segmento dei BEV B-SUV con una quota dell'11%. A giugno, l'aggiunta della variante 600 Hybrid, caratterizzata da una tecnologia ibrida avanzata e da un cambio automatico a doppia frizione, è stata accolta con entusiasmo, guidando i clienti verso la transizione elettrica.

SUD AMERICA - FIAT ha consolidato la sua posizione di leader in Sud America con una quota di mercato del 14% e un incremento del 2,3% su base annua. All'interno di questa regione, FIAT ha ottenuto risultati eccezionali in Brasile, dove ha mantenuto la leadership per 42 mesi consecutivi. Con una quota di mercato del 20,4%, il brand ha venduto oltre 220.753 unità in Brasile, superando il secondo classificato di oltre 51.000 unità. Nel mercato brasiliano, FIAT ha confermato la sua leadership in tre segmenti: nella categoria delle utilitarie con 71.888 unità vendute e una quota di segmento del 23,4%, nei pick-up con 80.839 unità e una quota di segmento del 39,0% e nei van con 11.342 unità e una quota di segmento del 38,6%. Inoltre, i modelli FIAT sono presenti nella top 10 dei veicoli più venduti in Brasile.

MEDIO ORIENTE E AFRICA - Nella regione MEA, FIAT prosegue il suo impegno a livello mondiale con un notevole aumento delle vendite del 7,6% nel primo semestre dell'anno. Il marchio mantiene una forte presenza in mercati chiave come l'Algeria e la Turchia, dove detiene quote di mercato impressionanti, rispettivamente del 68,4% e del 12,3%. In Algeria, il Fiat Doblò è il modello più venduto e a giugno sono state consegnate le prime unità di Fiat 500 e Doblò, prodotte localmente per il mercato algerino.

In Turchia, il primato di FIAT è guidato dalla Fiat Tipo, con 43.000 unità vendute, che conferma la posizione di auto più venduta dal 2016. In Marocco, dove FIAT ha introdotto modelli come la Fiat 600e e la Fiat Topolino, il brand ha registrato un significativo aumento delle vendite del 23% rispetto all'anno precedente.