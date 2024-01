Ferrari non cambia, confermati i 6 piloti Hypercar

© ufficio-stampa

Non erano previsti cambiamenti e ora è arrivata anche l'ufficialità: Ferrari ha confermato i 6 piloti Hypercar per il 2024. Dopo l'ottimo 2023, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina si sono meritati la riconferma al volante della 499P. Equipaggi invariati per la 50 e per la 51, Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti, ha scelto la continuità: "Nel 2023, con questi equipaggi, alla prima esperienza nella top class iridata, abbiamo ottenuto risultati ragguardevoli, tra i quali spiccano la vittoria a Le Mans, e i sei podi complessivi su sette gare, che ci hanno permesso di concludere l’annata con un ottimo secondo posto tra i Costruttori. Insieme abbiamo maturato esperienza, continuando a sviluppare la nostra vettura e a dimostrare il potenziale della stessa. Da queste basi guardiamo con ottimismo alla stagione 2024 ormai imminente, rinnovando la fiducia nei nostri piloti".