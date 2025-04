Evoluzione Audi exclusive: la sartorialità dei quattro anelli

Lo stile sportivo ed elegante di nuova Audi A6 Avant trova completamento in ulteriori finiture in blu Baikal, ad esempio per il bracciolo centrale, il rivestimento della console, gli elementi decorativi del quadro strumenti e i poggia braccia alle portiere anteriori e posteriori. Elementi tutti realizzati in microfibra Dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciatama in ampia parte (50%) prodotta mediante poliestere ricavato dalle bottiglie in PET, e caratterizzati da impunture a contrasto anch’esse in oro neodimio. Una finitura, quest’ultima, estesa alla corona del volante in pelle nera, alla sezione superiore del cruscotto e ai tappetini. Il secondo pacchetto design si concentra sui tessuti, prevedendo il rivestimento Cascade – che ricorda le fibre naturali ed è realizzato al 15% in cimosa e al 35% in poliestere riciclato – in grigio chiaro con accenti in oro neodimio a contrasto.