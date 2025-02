EICMA Riding Fest, dal 25 al 27 aprile a Misano la seconda edizione dell'evento dedicato alle prove moto

Non mancheranno poi anche le offerte di prova e avviamento alla guida delle due ruote per i più giovani sviluppati in collaborazione con FMI (Federazione Motociclistica Italiana), con aree propedeutiche dedicate per bambine e bambini dal 6 ai 12 anni, per i quattordicenni e quella riservata alle motociclette a marce 125 cc per i maggiori di 16 anni.