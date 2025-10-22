EICMA 2025: la passione come linguaggio universale delle due ruote

Il presidente di EICMA, Pietro Meda, presenta l’edizione 2025 dell’Esposizione Internazionale delle Due Ruote come un tributo alla passione che unisce costruttori e motociclisti
EICMA non è soltanto una fiera, ma un vero linguaggio universale fatto di emozioni, identità e appartenenza. Lo ha sottolineato il presidente Pietro Meda, presentando l’edizione 2025 del più importante evento motociclistico al mondo. Secondo Meda, l’obiettivo di quest’anno è avvicinare ancora di più il pubblico senza rinunciare al valore istituzionale che da oltre un secolo contraddistingue la manifestazione. “Abbiamo voluto parlare la lingua della nostra community – ha spiegato – migliorando l’esperienza di visita e arricchendo l’evento con contenuti autentici e coinvolgenti.”
EICMA 2025 si presenta dunque come un tributo alla passione che unisce costruttori e motociclisti, un luogo dove l’innovazione incontra le storie e le emozioni di chi vive le due ruote ogni giorno. “Riempire EICMA di senso, storie e innovazione – ha concluso Meda – è ciò che ci permette di restare attuali e continuare a parlare al cuore degli appassionati e delle imprese che danno vita a questo straordinario evento.”