EICMA 2025: la passione come linguaggio universale delle due ruote

EICMA non è soltanto una fiera, ma un vero linguaggio universale fatto di emozioni, identità e appartenenza. Lo ha sottolineato il presidente Pietro Meda, presentando l’edizione 2025 del più importante evento motociclistico al mondo. Secondo Meda, l’obiettivo di quest’anno è avvicinare ancora di più il pubblico senza rinunciare al valore istituzionale che da oltre un secolo contraddistingue la manifestazione. “Abbiamo voluto parlare la lingua della nostra community – ha spiegato – migliorando l’esperienza di visita e arricchendo l’evento con contenuti autentici e coinvolgenti.”