Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Le dichiarazioni

EICMA 2025: la passione come linguaggio universale delle due ruote

Il presidente di EICMA, Pietro Meda, presenta l’edizione 2025 dell’Esposizione Internazionale delle Due Ruote come un tributo alla passione che unisce costruttori e motociclisti

22 Ott 2025 - 14:27
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

EICMA non è soltanto una fiera, ma un vero linguaggio universale fatto di emozioni, identità e appartenenza. Lo ha sottolineato il presidente Pietro Meda, presentando l’edizione 2025 del più importante evento motociclistico al mondo. Secondo Meda, l’obiettivo di quest’anno è avvicinare ancora di più il pubblico senza rinunciare al valore istituzionale che da oltre un secolo contraddistingue la manifestazione. “Abbiamo voluto parlare la lingua della nostra community – ha spiegato – migliorando l’esperienza di visita e arricchendo l’evento con contenuti autentici e coinvolgenti.”

EICMA 2025 si presenta dunque come un tributo alla passione che unisce costruttori e motociclisti, un luogo dove l’innovazione incontra le storie e le emozioni di chi vive le due ruote ogni giorno. “Riempire EICMA di senso, storie e innovazione – ha concluso Meda – è ciò che ci permette di restare attuali e continuare a parlare al cuore degli appassionati e delle imprese che danno vita a questo straordinario evento.

eicma 2025
eicma milano
eicma
milano
rho fiera
fiera di rho

Ultimi video

04:12
Viaggio nel deserto Tunisino con Audi SQ6 Sportback e-tron

Viaggio nel deserto Tunisino con Audi SQ6 Sportback e-tron

01:31
intervista magni eicma SRV

Magri: "Tanti giovani all'Eicma, che orgoglio"

01:11
intervista meda eicma SRV

Meda: "L'Eicma è passione, ecco perché"

02:14
La prova della nuova Toyota Corolla Cross

La prova della nuova Toyota Corolla Cross

25:29
Puntata del 18 ottobre #DriveUp

Puntata del 18 ottobre #DriveUp

02:33
Gare da Film: Attraverso i miei occhi

Gare da Film: Attraverso i miei occhi

02:10
Renault a Parigi svela la nuova Clio

Renault a Parigi svela la nuova Clio

03:30
Audi A3 Allstreet TFSI-e

Audi A3 Allstreet TFSI-e

03:37
BYD Seal 6 DM-i Touring

BYD Seal 6 DM-i Touring

03:10
I Signori dell'Auto: Vincenzo Lancia

I Signori dell'Auto: Vincenzo Lancia

03:37
Caterham Seven 485 Final Edition

Caterham Seven 485 Final Edition

01:55
Tutte le novità di Dacia: ecco cosa vedremo nel 2026

Tutte le novità di Dacia: ecco cosa vedremo nel 2026

02:17
Un'auto da "Italian Job", la storia delle Mini nei film

Un'auto da "Italian Job", la storia delle Mini nei film

02:02
Nuova Polestar 3, restyling e più potenza

Nuova Polestar 3, restyling e più potenza

02:16
Svelato il motore della prima Ferrari Elettrica

Svelato il motore della prima Ferrari Elettrica

04:12
Viaggio nel deserto Tunisino con Audi SQ6 Sportback e-tron

Viaggio nel deserto Tunisino con Audi SQ6 Sportback e-tron

I più visti di Drive Up

Il Diesel costerà più della benzina: ecco quando

L'Europa ripensa la transizione: sì ai biocarburanti

La Fiat Panda si rinnova e costa meno di 10 mila euro

Stellantis chiude la produzione della Jeep Renegade

Volvo ES90: la prova dell'ammiraglia di lusso svedese

Ferrari SC40: un omaggio alla leggendaria F40

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:09
Lazio, l'esito degli esami a Cancellieri: c'è lesione
15:05
Perugia, Giovanni Tedesco nuovo allenatore
Alaves, protesta curiosa contro il lunedì
14:58
Alaves, protesta curiosa contro il lunedì
EICMA si prepara alla sua 82° edizione
14:57
EICMA si prepara alla sua 82° edizione
Nicki, Yamal e… Flick
14:57
Nicki, Yamal e… Flick