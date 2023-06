È scattata la 1000 Miglia 2023: percorso, curiosità e la green

IL VIA

Il focus sulla corsa più antica del mondo

© ufficio-stampa È scattata la 1000 Miglia 2023: per la prima volta le 420 auto (405+15 in Special List) affronteranno cinque tappe e oltre 2.000 chilometri. Con Andrea Vesco alla caccia del record di quattro vittorie consecutive, raggiungendo il Piemonte come nel 1947-48 e sostando a Milano per l’ultima notte di gara. Confermati sia l’appuntamento con il Ferrari Tribute che con la 1000 Miglia Green, gara di regolarità per modelli full-electric.

IL PERCORSO

L’edizione 2023 della Freccia Rossa vedrà l’esordio del format delle cinque giornate di gara, con un percorso che per la prima volta supererà i 2000 chilometri e toccherà anche il Piemonte, come nel biennio 1947-48.

Martedì 13 Giugno la gara partirà dalla tradizionale pedana di Viale Venezia, per poi salire al Castello e riscendere in Piazza Vittoria. Dopo le Prove dell’Aerobase Militare di Ghedi, primo dei luoghi simbolici dai quali passerà la corsa in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana, seguirà la virata verso il Lago di Garda, costeggiando il Lungolago di Desenzano e Sirmione, proseguendo poi fino a Verona. Dopodiché inizierà la discesa transitando per Bovolone, Ferrara e Lugo prima del primo storico passaggio a Imola, dove il famoso Autodromo ospiterà le ultime Prove Cronometrate di giornata. Sarà infine la volta di Forlì e di Cervia-Milano Marittima.

Mercoledì 14 Giugno le vetture ripartiranno dall’Aeroporto Militare di Pisignano e giungeranno nella Repubblica di San Marino. Il convoglio tornerà ad affacciarsi sull’Adriatico passando per Pesaro e Senigallia, poi scenderà sino a Loreto e Recanati, per fermarsi infine a Macerata dove avrà luogo il pranzo. Passati da Fermo e Ascoli Piceno, gli equipaggi valicheranno gli Appennini e sosteranno a Rieti, dove ripartiranno alla volta di Roma.

Il primo Controllo Timbro della terza tappa del 15 Giugno sarà al Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sulle sponde del Lago Bracciano. Dopodiché si passerà da Viterbo, Marta e Capodimonte. Immancabile la sosta in Piazza del Campo a Siena, città del terzo pranzo di gara. A seguire sarà il turno di San Miniato, Vinci e Pistoia, per giungere infine in Emilia-Romagna dal Passo dell’Abetone. Le vetture transiteranno per Modena e Reggio Emilia prima di chiudere la tappa a Parma.

La prime attività di Venerdì 16 Giugno saranno nell’Aeroporto Militare di San Damiano, poi la corsa giungerà a Pavia. Seguirà il passaggio in Piemonte, prima da Alessandria per il pranzo, poi da Asti e Vercelli per chiudere con Novara. L’arrivo di tappa sarà a Milano, con Controllo Timbro in Piazza Duomo e Controllo Orario a City Life.

Uscite dal capoluogo lombardo la mattina di Sabato 17, le auto faranno tappa a Treviglio e a Bergamo. Dalla terra orobica giungeranno presso il Lago d’Iseo passando per Provaglio, poi sarà il turno della Franciacorta fino all’arrivo a Brescia

LA 1000 MIGLIA GREEN

Fin dalla sua nascita la 1000 Miglia ha promosso la cultura del miglioramento con la spinta costante verso il progresso, portando anno dopo anno sulle strade italiane le automobili tecnologicamente più avanzate. Motori capaci di stimolare la passione di un pubblico entusiasta e infondere la fiducia verso un domani ricco di opportunità. A distanza di 96 anni dalla prima edizione della Freccia Rossa questa vocazione al progresso si declina oggi nella 1000 Miglia Green, che pone l’attenzione sul tema della mobilità sostenibile con particolare attenzione alle implicazioni che questa determina sulla filiera italiana dell’industria automobilistica, dell’energia e dell’infrastruttura. Con Brescia come punto di partenza e di arrivo, il percorso della 1000 Miglia Green 2023 ricalcherà il tracciato ufficiale della quarantunesima rievocazione della 1000 Miglia, attraversando centinaia fra le località più affascinanti d’Italia. Suddiviso in cinque tappe, il percorso prevede una parte di tracciato in gara e ulteriori settori di trasferimento libero per consentire agli equipaggi di gestire le cariche in piena autonomia. La sfida è unica: percorrere l’intero tracciato fino alla capitale e ritorno in una vera gara di regolarità, gestendo le ricariche nel rispetto dei tempi e dei punti di controllo previsti e concludere la passerella per il pubblico nei centri cittadini più belli d’Italia. La prima tappa, in partenza da Brescia martedì 13 giugno, vedrà un percorso di 220 chilometri fino a Ferrara, da dove le auto avranno poi la possibilità di trasferirsi liberamente nei 160 km verso Cervia-Milano Marittima. Nella cornice dell’Aeroporto Militare di Pisignano-Cervia, si ripartirà mercoledì 14 giugno, seguendo la stessa filosofia: i primi 260 chilometri fino a Macerata saranno di gara, seguiti dal trasferimento libero di 300 chilometri per raggiungere Roma e sfilare sulla pedana di Via Veneto. Giovedì 15, il via da Parco de Medici prevede 290 chilometri di tracciato fino a Piazza del Campo, Siena prima dei 340 chilometri di trasferimento libero alla volta di Parma. Venerdì 16 giugno, sarà la giornata di Parma-Milano con gara di regolarità fino ad Alessandria e trasferimento fino al traguardo di tappa. L’ultima tappa, con partenza da Milano e approdo a Brescia per 170 chilometri di gara e l’incoronazione dei vincitori che aggiungeranno i propri nomi sull’Albo d’oro della manifestazione