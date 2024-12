DS, svelato il nome: l'ammiraglia si chiama N°8

In attesa di scoprire nel dettaglio gli interni di DS N°8, il primo modello nativo elettrico, DS Automobiles svela la sagoma del suo cruscotto: un design ispirato alle barche e che combina un alto livello di tecnologia. L'attenzione da parte dei designer di DS Automobiles si percepisce soprattutto nella realizzazione dei materiali come nei rivestimenti delle portiere che avvolgono gli occupanti oltre a integrare in modo nuovo l'impianto audio e l'illuminazione. Lo spettacolare gioco di luci esalta il design aereo del cruscotto. Questo sembra essere sospeso e invita alla serenità. Ovviamente si aspettano dettagli in più per conoscere il nuovo modello di DS.