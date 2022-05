Drive UP, si riparte: in onda ogni sabato alle 13:40 su Italia 1

Drive UP è pronto a tornare! Settima stagione tutta da scoprire e con un nuovo format in onda ogni sabato alle 13:40 su Italia 1. Il padrone di casa Ringo ci porterà alla scoperta delle nuove auto intervistando i personaggi che hanno fatto storia dell'automotive, dalla famiglia Giugiario a Chris Bangle. In pista, e non solo, confermata la nostra pilota Vicky Piria che porterà al limite le supercar della Motor Valley, mentre la nostra madrina Alessia Ventura si destreggerà al volante delle ultime novità sulle strade del nostro Bel Paese. Tra i nuovi talent che ci porteranno alla scoperto del mercato a quattro ruote Ilaria Brugnotti, Gian Maria Gabbiani e Yanek Sterzel.

Drive UP