Drive UP sempre più social: seguici su Instagram

Non solo tv: Drive UP è sempre più digital e social. Con la nuova sezione web, anche il profilo Instagram @driveuptv sarà più vivo che mai con tanti contenuti esclusivi. Dal backstage ai dettagli di tutte le macchine che saranno testate: un nuovo modo di raccontare le vetture che vedrete in onda su Italia 1 ogni sabato alle 13:40 e non solo.