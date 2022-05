Drive UP, buona la prima! Sabato seconda puntata e Dallara Stradale!  

Dopo il primo appuntamento dove abbiamo scoperto la potentissima Ferrari 296 GTB, Gran Turismo Berlinetta, portandola tra le colline emiliane e dentro la pista di Varano De Melegari, questa settimana per il comparto “supercar” facciamo la conoscenza della Dallara Stradale nella sua versione coperta. La colorazione è quella creata appositamente per festeggiare il 50simo anniversario della casa Modenese, e per festeggiarla come si deve l’abbiamo guidata in uno dei templi della velocità completamente made in Italy, il World Misano Circuit dedicato a Marco Simoncelli.

sportmediaset