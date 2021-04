Drive UP: appuntamento ogni sabato alle 13:40 su Italia 1

Quinta edizione di Drive UP più ricca che mai. Ogni sabato, alle 13:40, vi terremo compagnia su Italia 1 per mostrarvi tutte le macchine del momento, dalle supercar alle utilitarie. Anche quest'anno sarà Ringo a fare da padrone di casa che con la sua passione per i motori coinvolgerà moltissimi ospiti vip. Il famoso dj testerà anche le abilità al volante di diverse showgirl, da Hoara Borselli a Samantha de Grenet passando da Melissa Satta. Ospite fissa sarà Vicky Piria, la famosa pilota e star di Instagram, che guiderà in pista e non solo i bolidi a quattro ruote, dalla Ferrari alle Lamborghini.