Da Roma a Hong Kong in auto elettrica: la folle impresa di BYD

Settecentocinquanta anni fa, Marco Polo impiegò mesi di cammino, privazioni e scoperte per unire l'Occidente all'Oriente. Oggi, quell'epica odissea ritrova la via dell'asfalto in chiave contemporanea con il Marco Polo Drive of Peace, uno straordinario viaggio simbolico lungo 43 giorni e ben 15.000 chilometri, che collegherà Roma a Hong Kong.

In auto

A guidare la carovana attraverso confini, culture e comunità eterogenee sarà la nuova Denza Z9GT, l'ammiraglia shooting brake del brand premium del Gruppo BYD. Il viaggio si propone di ridefinire il concetto stesso di traversata continentale a zero emissioni: grazie alla tecnologia proprietaria FLASH Charging – supportata dalle batterie Blade di seconda generazione –, la vettura è in grado di completare cicli di ricarica dal 10% al 97% in appena nove minuti, annullando di fatto i tempi morti del rifornimento anche nelle tappe più isolate del percorso.

Lo scopo

Più che una semplice prova di resistenza, il Marco Polo Drive intende celebrare la riscoperta del viaggio terrestre, inteso come un'esperienza profonda e multidimensionale. Come sottolineato dai promotori dell'iniziativa, muoversi passo dopo passo lungo le antiche rotte commerciali permette di vivere la maestosità del pianeta. La carovana, partita sotto gli auspici delle istituzioni e del top management di BYD, affronterà ora le tappe asiatiche della Via della Seta.