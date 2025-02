Cupra Tavascan Challenge, la sfida a chi consuma meno (e che ci ha lasciati a bocca aperta)

Ma torniamo al cuore del nostro viaggio Un rapido briefing ed ecco che siamo pronti a partire per un viaggio di 125 km (da percorrere in un tempo limite di 2 ore e 10 minuti) insieme a un veicolo curato nei minimi dettagli, caratterizzato da una silhouette massiccia che integra la nuova firma luminosa a triangolo. In particolare il design della Tavascan non solo ne enfatizza il carattere sportivo ma è stato studiato per gestire al massimo i flussi d'aria tanto che vanta un Cx di appena 0,26. Ed è anche questo uno dei segreti che permette alla Tavascan Endurance, la versione a trazione posteriore da 286 cv (meno potente rispetto alla VZ a trazione integrale da 340 cv), di promettere un’autonomia di quasi 570 km. Ma come sottolineato non sono i cavalli il focus di questa prova quanto piuttosto l'efficienza.