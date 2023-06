Countdown 24 Ore di Le Mans: la collezione dedicata di The Outlierman

The Outlierman, rinomato brand di abbigliamento e accessori per appassionati di auto classiche e sportive, ha lanciato una nuova capsule collection in edizione limitata, realizzata per celebrare il Centenario della leggendaria gara automobilistica 24 Ore di Le Mans. La collaborazione tra The Outlierman, con il suo heritage stilistico affinato nel tempo e riconosciuto in tutto il mondo, e l'istituzione del motorsport a livello globale che rappresenta la 24 Ore di Le Mans, si basa sulla condivisione di valori comuni: due simboli di passione sportiva ed eccellenza, con The Outlierman che rappresenta la quintessenza del Made in Italy. Il design della collezione è stato curato dai designer di The Outlierman, con sede a Bologna. Dopo uno studio approfondito della storia della gara, sono stati identificati i luoghi, i momenti, i protagonisti e i colori iconici della 24 Ore di Le Mans, che sono stati elegantemente stilizzati per creare fantasie uniche e di grande fascino. Mentre la realizzazione delle creazioni ha il tocco esperto di maestri artigiani che confezionano ogni pezzo interamente a mano nei loro laboratori tra Napoli e Como, distretti più prestigiosi d’Italia per la lavorazione della seta e delle pelli. Elementi distintivi della capsule collection sono anche il logo ufficiale 100 Ans 24h du Mans e quello storico della 24 Hours of Le Mans: dettagli di pregio per delle creazioni da collezionare una dopo l’altra per celebrare il mito della gara francese ogni giorno.