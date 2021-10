Como mette il turbo: che successo per il FuoriConcorso

L'EVENTO

Due giorni all'insegna della passione per le auto

Un piacere ammirare anche le Lancia Martini che hanno fatto la storia dei Rally, un angolo vista lago davvero pazzesco con la Delta Integrale, la S4, la LC1 e la Beta Montecarlo Gr. 5. Reparto corse completato dalla F40 GT, la Fiat Uno Turbo livrea Totip, la Porsche 956 Gr. 5 colorata Rothmans di Jacky Ickx, la Renault 5 Turbo Rally e l'Alpine A442.

Un grande successo e tanta soddisfazione per Guglielmo Miani: "Siamo molto soddisfatti della due giorni di FuoriConcorso Turbo, un evento aperto agli appassionati automotive in cui non c’è stato un unico vincitore, ma dove hanno vinto tutti: dai collezionisti, alle auto, fino agli appassionati. Ed è per questo che FuoriConcorso vuole essere un evento aperto a tutte quelle persone che vivono il mondo automotive come una vera passione e che, speriamo, abbiano potuto arricchire la propria conoscenza passandoci a trovare durante questo weekend".

Un progetto ambizioso per il President e CEO di Larusmiani e organizzatore dell’evento: "Il mio obiettivo, nonché la nostra speranza, è che Como diventi un vero e proprio polo europeo dell’Automotive Culture, capace di attrarre ogni anno un numero sempre maggiore di car enthusiast provenienti da tutto il mondo".

Un'occasione anche per incontrare Mark Webber, Jean Alesi, Ted Gushue, Frank Walliser, Roberto Giolito e Fabrizio Buonamassa Stigliani che nella giornata di sabato hanno partecipato a un talk sull'evoluzione della tecnologia turbo.