Carlos Sainz, eroe a 61 anni con Audi: "RS Q e-tron come un proiettile"

TRIONFO ALLA DAKAR

El Matador spagnolo: "L'età non conta, sono felicissimo"

Sainz, all'arrivo l'abbraccio più bello: quello di suo figlio Carlos Jr.















© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Carlos Sainz Re della Dakar. Un'altra impresa per il 61enne che non smette di stupire: "L'età non conta", aveva detto al Corriere della Sera prima di partire. E ancora una volta ha avuto ragione lui. Rally raid dominato dall'inizio alla fine al volante della Audi RS Q e-tron: "Significa molto per me, e anche entrare nella storia con questo tipo di auto mi rende molto felice per Audi, con l'ultima vettura che abbiamo avuto, un proiettile, ce l'abbiamo fatta, e sono felicissimo", le parole pronunciate al traguardo.

Un orgoglio in più: "È stata una vittoria in un'edizione molto competitiva, con una macchina molto speciale, con il quarto marchio". Carlos Sainz, infatti, ha vinto nel 2010 con Volkswagen, nel 2018 con la Peugeot , nel 2020 con la Mini e adesso con l’Audi. Un'impresa amplificata anche dall'incidente dello scorso anno quando rischiò la vita: se la cavò con due vertebre toraciche fratturate. Lui non si è mai arreso ed è tornato più forte di prima: aveva una missione da portare a termine, quella di trionfare al volante di Audi. L'ultimo tentativo per farlo vista la decisione del marchio tedesco di chiudere il programma: "Dobbiamo ringraziarli per la loro fiducia, questo è quanto".

Una vittoria costruita con grande intelligenza: "È stata tremendamente dura, lo dice il risultato. La macchina la rende speciale. È stato un inizio molto difficile, dopo un infortunio, con due vertebre fratturate, recuperare ed essere qui a vincere è una soddisfazione e per me essere parte di questa nuova storia che Audi ha raggiunto in questa gara, sono molto felice di partecipare e grato a tutti".

Al traguardo l'abbraccio della famiglia: ""Non ho visto bene perché c'era molta gente e avevo visto mia moglie questa mattina, ma non mi avevano detto nulla che stavano arrivando, potete immaginare che è un orgoglio che la mia famiglia sia qui, che veda questo e che veda il lavoro che c'è a casa e che sperimenti in prima persona che quasi sempre ha una ricompensa".