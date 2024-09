Calano le immatricolazioni di nuove auto rispetto all'agosto dell'anno precedente

L'EDITORIALE

I dati parlano di una diminuzione del 13,4% rispetto al 2023, una crisi che coinvolge anche la Germania

© Sportmediaset

L’effetto positivo degli incentivi si è esaurito in fretta. A sottolinearlo sono i dati del mercato auto nel mese di agosto: 69.121 le immatricolazioni, con un calo del 13,4% rispetto all’anno scorso.

© Sportmediaset

Se si prende in considerazione il 2019, ultimo anno prima della pandemia, il passivo è addirittura del 22,5%. Numeri preoccupanti per il settore, con una crisi che coinvolge anche la Germania, il mercato più importante d’Europa per il settore automotive.

© Sportmediaset

Il motivo di questo brusco rallentamento è da ricercare nell’aumento dei prezzi di listino, fenomeno inversamente proporzionale al calo del potere d’acquisto delle famiglie italiane. Insomma, anche l’acquisto di un’utilitaria è diventato un lusso. L’unica magra consolazione è il segno positivo per quanto riguarda i primi 8 mesi dell’anno, con una crescita del 3,8% rispetto al 2023, ma lo scenario futuro non autorizza eccessivo ottimismo. Nel frattempo, svanito l’effetto degli incentivi, le auto a propulsione alternativa sono tornate ai margini del mercato.

© Sportmediaset

"Per quanto riguarda le nuove tecnologie full electric e plug-in hybrid restano abbastanza ferme al palo con un bellissimo incremento per quanto riguarda le auto elettriche che raggiungono un 3,7% e un 3,5% per le plug- in". Così commenta il presidente dell'UNRAE Michele Crisci che aggiunge: "Sappiamo tutti del 7 agosto scorso, il tavolo dell’automotive chiamato dal Ministro Adfolfo Urso. Speriamo davvero che molto presto, a settembre, ci possa essere un altro tavolo magari più stretto, magari più tecnico, per parlare del futuro dell’automotive e di quello che ci si aspetta nel prossimo importantissimo 2025".