Cadillac alla conquista dell'Europa con XT4

LA PROVA

Un suv con anima Usa, ma perfetto per noi

Un suv europeo con anima Usa: ecco la Cadillac XT4 che vuole conquistare il vecchio continente. Il debutto in Italia in autunno ha già riscosso successo e quindi ci siamo messi alla guida della versione Sport AWD 2.0 TD, modello appositamente studiato per il nostro mercato. Per questo le forme sono sinuose (e non mastodontiche) che rendono la XT4 armoniosa, ma comunque muscolosa.

Detto dell'esterno con la grande griglia a renderla aggressiva, il crossover Cadillac è una vettura che vuole rompere gli schemi. Dentro, come una macchina Usa che si rispetti, il comfort non manca. Spazi enormi (sia davanti che dietro), tanta pelle e anche il sedile con il massaggio incorporato: una macchina lussuosa in stile moderno, minimal con i dettagli a far la differenza.

Passando alla guida la XT4 è piacevole e comfortevole: quattro le modalità (Tour, AWD, Sport e Fuoristrada) che la rendono adatta a ogni evenienza. Qua Cadillac ha lavorato molto per renderla più europea possibile e i risultati sono ottimi. Il 2.0 Diesel da 174 cv sviluppa una buona velocità ed è reattivo. Altro plus anche il prezzo che va da 37mila euro fino a 45mila circa.

Il nuovo suv compatto premium del gruppo General Motors dichiara guerra alle tedesche e le premesse sono buone.