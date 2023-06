Bosch in crescita, tre strade per il futuro della mobilità

LA CONFERENZA

Motore termico, elettrico e l'idrogeno: la casa tedesca continua lo sviluppo

© ufficio-stampa Bosch continua la crescita economica e guarda alla mobilità del futuro. L'azienda leader di tecnologie e servizi nel 2022 ha conseguito in Italia un fatturato di 2,6 miliardi di euro, registrando una crescita dell’8% circa rispetto all’anno precedente. In Italia, il Gruppo Bosch è attivo con 18 società e 3 centri di ricerca, con un organico di oltre 5.600 collaboratori, al 31 dicembre 2022. Da sempre Bosch è particolarmente attiva nel settore della mobilità e in questo periodo di transizione sta seguendo contemporaneamente tre strade. In primis la scelta di non abbandonare lo sviluppo nel settore dei classici motori termici, poi la grande innovazione nel mondo dell'elettrico e, infine, la continua ricerca nel campo dell'idrogeno. Tre soluzioni diversi per la mobilità del futuro.

Nonostante le prospettive economiche ancora deboli a livello globale e le incertezze geopolitiche, l’anno in corso è partito positivamente per Bosch in Italia, con una performance particolarmente forte nei settori Mobility e Industrial Technology. Di fronte a questi tempi difficili l'azienda guarda al futuro con fiducia e continua a crescere puntando non solo su prodotti tecnologici, ma anche su servizi innovativi.

“Con ben 230.000 collaboratori in oltre 300 sedi in 66 Paesi nel mondo, Bosch Mobility è il più grande dei quattro settori di business di Bosch. Puntiamo a generare un fatturato di oltre 80 miliardi di euro a livello mondiale entro il 2029 derivante dal solo business della mobilità”, ha dichiarato Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy.

I risultati più significativi sono stati conseguiti grazie ai prodotti e servizi per la mobilità del futuro, sempre più guidata dal software, alla divisione delle due ruote e a quella dei veicoli commerciali., con un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico, dai motori a idrogeno, ai carburanti alternativi e dalle fuel cell fino ai veicoli elettrici a batteria, sarà in grado di cogliere le opportunità di crescita offerte dalla trasformazione in atto, attraverso innovazione, qualità, efficienza e grande attenzione alla sostenibilità.

In futuro, il software non cambierà solo il modo in cui usiamo e viviamo le nostre auto, ma trasformerà anche il modo in cui vengono progettate. Gli automobilisti di tutto il mondo vogliono poter integrare facilmente i loro veicoli nel loro mondo digitale. Dopotutto, siamo già abituati agli aggiornamenti costanti e all'aggiunta di nuove funzionalità nei nostri smartphone. Questo concetto verrà applicato anche alle auto.