Bosch: dopo auto e bici adesso arrivano le eBoat  

Anche il settore della nautica da diporto sta vivendo il fenomeno dell’elettrificazione così come nel comporto della mobilità terrestre con auto e biciclette la propulsione a zero emissioni si fa strada sulle imbarcazioni. In questo contesto non poteva mancare il colosso tedesco Bosch che dopo il successo ottenuto con i sistemi di elettrificazioni delle biciclette a pedalata assistita e grazie all’esperienza in questo con le vetture, debutta anche nel settore marino. Sarà la Bosch Engineering GmbH - società del Gruppo Bosch con sede ad Abstatt, in Germania che impiega circa 3.000 collaboratori – a seguire i nuovi progetti dedicati al promettente settore off-highway. L’azienda vanta un’esperienza di oltre vent’anni nel settore della mobilità con soluzioni su misura per un’ampia gamma di applicazioni per auto, veicoli commerciali, trasporto ferroviario, marittimo e veicoli industriali.

© ufficio-stampa