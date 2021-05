Bmw iX3, cavalli... elettrici

Lei è la gemella della X3, ma green: stiamo parlando della Bmw iX3 impressive. Da Suv a Sav, Sport Activity Vehicle. Barbara Pedrotti l'ha provata per noi a Barzago in provincia di Lecco. L'occasione anche per una gita al maneggio in sella a un cavallo. Batteria da 80 kWh e un'autonomia media di 320 km con 286 cavalli.