Audi svela la Q8 e-tron per il deserto: ecco la versione Dakar

LA PRESENTAZIONE

Di serie un portatutto sul tetto e interni sportivi S line in linea con il suo DNA

L’aspetto parla da sé: altezza da terra maggiorata, careggiate più ampie, pneumatici da fuoristrada, con wrapping dedicato di derivazione Audi RS Q e-tron, nella sola variante nera per il mercato italiano. Di serie un portatutto sul tetto e interni sportivi S line in linea con il suo DNA. E ovviamente, angoli d’attacco, dosso e d’uscita da fuoristrada puro.



Audi Q8 e-tron edizione Dakar si basa sulla versione 55 e-tron quattro: significa che con in suoi due motori elettrici eroga 300 kW, per una potenza complessiva di quasi 410 CV e 664 Nm di coppia massima. Piacere di guida assicurato, anche nel deserto, dove ci siamo divertiti ad affrontare guadi e terreni sconnessi, nel cuore impervio del deserto roccioso, a due passi dal mare. È prodotta in soli 99 esemplari e arriverà, in Italia, nel secondo semestre del 2024.