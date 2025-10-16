Questo SUV è un concentrato di potenza e tecnologia. Eleganza e comfort. Il tasto LIFT solleva l’auto e ti risolve tanti problemi, lo spunto elettrico ti porta fuori dai guai. E poi? E poi bisogna farsi furbi. Il One pedal feeling è stato pensato per rigenerare energia ma può essere sfruttato, quindi utilizzato per semplificarti la vita. Grazie ai paddle è possibile dosarlo e sulle dune è stato molto utile, praticamente il piede destro era fisso in zona acceleratore. Ah, giusto, la narrazione popolare, definiamola molto superficiale, anche se Fantozzi potrebbe render molto più chiara l’idea. L’auto elettrica è divertente e molto. È diversa ma, è un’automobile in tutto e per tutto. E, se si alza l’asticella e si ha la fortuna di guidare questo tipo di vetture, quelle diciamo così cattive, ci si diverte. Una cosa non esclude l’altra. Cane e gatto alla fine è dimostrato che vanno d’accordo, nonostante la credenza popolare.