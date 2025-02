Audi Q4 40 e-tron: il nuovo ingresso alla mobilità elettrica premium

Connettività ottimale per ogni situazione - Anche per Audi Q4 40 e-tron, l’app store integrato in vettura consente ai Clienti di accedere in modo diretto e intuitivo alle applicazioni più diffuse di terze parti attraverso l'interfaccia multimediale MMI. Senza ricorrere allo smartphone, l’infotainment di Audi Q4 40 e-tron offre l'accesso a un'ampia selezione di app che spaziano dalla musica alla riproduzione video, al gaming, alla navigazione, alla ricarica e alle news. Grazie alle funzioni di navigazione e pianificazione degli itinerari e-tron trip planner, i Clienti possono pianificare con precisione l’autonomia del veicolo definendo il livello di carica della batteria desiderato a destinazione o selezionare stazioni di ricarica di specifici fornitori. L'interfaccia smartphone collega lo smartphone al veicolo e trasferisce i suoi contenuti direttamente sul display touch MMI. Alcuni contenuti, come la navigazione, la telefonia, la musica e alcune app di terzi, possono essere trasmessi in modalità wireless o tramite cavo USB-C. ChatGPT include una serie di opzioni che vanno oltre il precedente controllo vocale: è ora possibile controllare le impostazioni di infotainment, navigazione e climatizzazione e porre domande di carattere generale in un linguaggio naturale. ChatGPT è disponibile attraverso il cloud Azure OpenAI Service e dotato dell’applicativo Chat Pro di Cerence Inc.