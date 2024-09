Audi in lutto: morto in montagna il direttore generale Italia Fabrizio Longo

© Ufficio Stampa

Audi in lutto. Fabrizio Longo, direttore Italia, è scomparso prematuramente per un incidente in montagna, sua grande passione. Il 62enne, alla guida del marchio dei quattro anelli nel nostro Paese dal 2011, è caduto da una ferrata posta a 3.000 metri a Cima Payer, fra il Corno di Lago Scuro e la Punta Pisgana. La dinamica non è ancora chiara, ma dalle prime ricostruzioni sembra che sia precipitato per circa 200 metri proprio mentre si trovava in prossimità di Cima Payer. Longo, con Audi, aveva costruito un legame speciale con la montagna e in particolare con le Dolomiti, tra Madonna di Campiglio e Cortina. Tante, negli anni, le attivate green promosse: la sostenibilità era una delle sue più grandi missioni.