Aston Martin Valhalla per la prima volta in Italia

ASTON MARTIN MILANO

Nello showroom di Milano svelata l'hypercar inglese

Una Formula 1 stradale, stiamo parlando dell'Aston Martin Valhalla che è stata svelata per la prima volta in Italia nello showroom di Milano. Dall'ottimo inizio di stagione di Alonso e Stroll alla presentazione nel nostro Paese della prima vettura con motore ibrido della casa inglese: questo 2023 è iniziato alla grande per Aston.

"È una supercar perché può circolare in strada, ma per prestazioni è una hypercar", così l'ha definita l'ingegnere Carlo Della Casa, director of product development e a capo del progetto. Ancora un modello, ma presto la potremo vedere in strada e al simulatore le premesse sono ottime. Motore ibrido, di derivazione F1, che svilupperà certamente più di mille cavalli.

L'Aston Martin Valhalla svelata in Italia





















































Aerodinamica attiva, linee morbide e pulite. Regna l'armonia, zero spigoli. Vettura che sarà prodotta in soli 999 esemplari e prezzo ancora top secret che sarà svelato più avanti. Non vede l'ora di provarla, padrone di casa di Aston Martin Milano: "Sono molto curioso, qui esce la mia anima racing. Sono molto contento della risposta dei clienti che stanno già apprezzando questa vettura esclusiva".