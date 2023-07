Ares Modena fa rinascere la De Tomaso Pantera: ecco la Panther Evo

LA PRESENTAZIONE

Nuovo design e tecnologia avanzata

ARES Modena presenta la Panther Evo









1 di 6 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La De Tomaso Pantera torna in vita grazie ad Ares Modena. Il brand ha svelato la Panther Evo: "È un progetto che sognavo sin da bambino: reinterpretare e perfezionare l’iconica De Tomaso Pantera degli anni ‘70”, spiega Dany Bahar, co-fondatore e CEO di Ares Modena. “La Ares Panther, dall’iconico telaio in fibra di carbonio, rappresenta il mix perfetto di fascino e carisma old school. La vettura è dotata di un’innovativa trasmissione adattiva progettata e sviluppata da Ares Modena, capace di passare da automatica a semiautomatica per adattarsi ad esperienze di guida diverse, con un autentico spirito retrò. L’auto rappresenta una delle pietre miliari per l’azienda che continua ad espandere il proprio portafoglio prodotti”.

Il design

L’insieme dei fari a scomparsa ispirati agli anni ’70 e la carrozzeria in fibra di carbonio interamente lavorata a mano riuniscono nell’ambizioso progetto della Panther Evo i codici di design storici dell’automobilismo e la più innovativa tecnologia di materiali leggeri ad alta resistenza.

“Questa vettura è un autentico capolavoro di design automobilistico, di ispirazione vintage ma con una tecnologia all’avanguardia e prestazioni ineguagliabili”, ha commentato Gianluca Cordua, Responsabile della Progettazione di Ares Modena. “Gli anni ‘70 hanno prodotto alcune fra le auto sportive più iconiche ed evocative e noi intendiamo riaccendere la passione per quell’epoca adeguandola però all’ingegneria moderna, per creare una vettura davvero eccezionale e senza rivali”.

Le migliorie apportate all’assetto aerodinamico costituiscono una reinterpretazione in chiave sportiva dell’auto, seppur in continuità e sintonia con l’originale: gli scarichi, gli spoiler e le prese d’aria della Panther Evo sono componenti essenziali che raffreddano il motore posteriore dell’auto e ne aumentano l’efficienza aerodinamica, nonchè la stabilità su strada.

Le straordinarie prese d’aria a deflettore sul vano motore posteriore permettono il deflusso del calore generando al contempo un carico aerodinamico simile a quello di una serie di alette. Sopra il lunotto posteriore è stato collocato uno spoiler, ispirato a quello originale, che conduce il flusso dell’aria verso l’alto e sul retro della Panther.

Il suono e l’assetto della Panther Evo sono esaltati da un sistema di scarico a X-pipes con comando a valvola e una serie di straordinari cerchi in alluminio lavorato. Più leggera e resistente, la Evo è dotata di ruote di dimensioni sfalsate: 20 pollici per quelle anteriori e 21 per quelle posteriori.

Interni

Analogamente all’esterno, l’interno della Panther Evo è stato attentamente studiato e perfezionato per rispecchiare il carattere e il fascino dell’originale. Nappa, Alcantara e fibra di carbonio, che compongono gli interni realizzati a mano dell’abitacolo, richiamano con orgoglio i materiali iconici della De Tomaso Pantera, mentre i sedili unici in pelle a coste e fibra di carbonio sono stati ideati in esclusiva da Ares Modena per la Panther Evo.

Al centro della Panther Evo si trova il cambio con griglia ad H progettato e sviluppato da Ares Modena. La forma è quella di un tradizionale cambio open-gate, ma in esso alloggia una moderna unità DCT che, abbinata ai selettori del cambio a paletta montati sul volante, consente diverse modalità ed esperienze di guida.

Fedeli alla natura bespoke della Panther Evo, gli interni possono essere personalizzati a partire dalla scelta dei colori e dei materiali, fino alla forma e al modello dei sedili.

Con una vasta gamma di materiali e opzioni di personalizzazione, dalla palette di colori e di materiali per gli interni, fino alla forma e alla sagomatura dei sedili, l’abitacolo della Panther è uno straordinario omaggio alla vettura originale.

Maestria di lavorazione

Con una carrozzeria interamente in fibra di carbonio, progettata e realizzata da Ares Modena, la Panther rivela la cura, l’attenzione e la maestria di lavorazione che caratterizzano il Centro Stile e la sede produttiva di Ares.

Dall’elegante carrozzeria, ai sedili in fibra di carbonio personalizzabili, passando per il pregevole lavoro di pelle fino alle cuciture a contrasto, il talentuoso team di artigiani Ares Modena modella ogni Panther a mano curandone ogni dettaglio presso la sede produttiva del marchio, nella Motor Valley italiana. Poiché ogni progetto viene creato direttamente insieme al cliente, ogni Panther che esce dalla fabbrica è unica ed esclusiva proprio come il suo proprietario.

Prestazioni

Con un motore V10 da 5,2 litri, ripreso dalla Lamborghini e messo a punto da Ares Modena, la Panther eroga 485 kW (650 hp) a 8.250 giri/min e riesce così a passare da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi, proseguendo fino alla velocità massima di 325km/h.

Grazie all’esclusivo cambio brevettato Ares Modena, gli automobilisti possono utilizzare il selettore con griglia ad H o le palette al volante per un cambio marcia sequenziale in tre modalità di guida: Strada, Sport e Corsa. A completare le prestazioni della Panther, c’è un sistema di scarico a X-pipes, in acciaio inossidabile e con comando a valvola, realizzato su misura da Ares, che dota l’Evo di un sound ineguagliabile.

Vedi anche Altri sport Hockey ghiaccio: nasce ARES Sport ad Aosta