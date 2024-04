Appartamenti con BMW iX1 inclusa: il futuro dell'abitare smart è a San Donato Milanese, con EOS.  

IL PROGETTO

C'è anche la colonnina di ricarica in ogni box auto

© Ufficio Stampa Giemme Real Estate Development presenta Eos, un edificio smart di ultima generazione che sorgerà a San Donato Milanese, a due passi da Milano. Eos coniuga abitabilità, digitalizzazione e mobilità ecologica, offrendo un contesto di rinnovamento urbano dell'ex area commerciale di fronte al nuovo Palazzo Eni, in via Correggio.

Con l'acquisto di ogni appartamento, personalizzabile in base alle esigenze del cliente, una BMW iX1 elettrica inclusa che potrà essere ricaricata con la colonnina presente in ogni box auto del complesso. I Cantieri di costruzione sono previsti per l'estate 2024, con consegna entro il 2026 e riguardano un lotto di circa 6.400 mq con fino a 45 appartamenti di prestigio con superfici da 90 a 600 mq, con terrazzi. “Grazie all’accordo in esclusiva con BMW - dichiara Daniele Mossini, CEO di Giemme Real Estate Developement - realizzeremo per la prima volta in Italia un complesso di prestigio che oltre a fornire tutti i confort tipici dell’hotellerie, con palestra, Spa, sala massaggi, spazi coworking, bar e ristorante, favorirà nel concreto una mobilità sostenibile già inclusa nell’acquisto, con un modello di auto elettrica all’avanguardia in dotazione”.

Il complesso verrà realizzato con le più avanzate tecniche di costruzione, in classe energetica A4 e materiali isolanti termoacustici per ridurre il consumo energetico e l'inquinamento acustico e prevedrà anche del verde integrato ai piani, gestito autonomamente da sistemi auto irriganti con acqua piovana. “Il nostro obiettivo - conclude Mossini - è creare degli spazi abitativi che rappresentino un nuovo modo di vivere, all'insegna del comfort, della tecnologia e della sostenibilità. Ci sarà infatti un’app condominiale personalizzata e servizi on demand: lavanderia, food & beverage, spesa a domicilio con depositi personali refrigerati e a secco. Inoltre, l’accesso all'edificio sarà garantito da remoto con codici personalizzabili, videosorveglianza e servizio concierge: tutto a portata di smartphone”.