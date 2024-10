Al via oggi a Bologna la 41°esima edizione di Auto e Moto d’Epoca

Presenti i grandi marchi e le istituzioni della Motor Valley Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani e Ducati. Presenti anche il Museo Ferruccio Lamborghini e i Musei Ferrari (Museo Ferrari di Maranello e Museo Enzo Ferrari di Modena). Il Salone è anche l’occasione per “svelare” la Fiat Ritmo preparata e personalizzata direttamente da Abarth, per Enzo Ferrari. Fu lui stesso a chiedere a Giovanni Agnelli di “aumentare” la potenza di un’auto che potesse essere, al tempo stesso, non appariscente ma comunque performante. Il risultato fu la Ritmo Abarth: l’ultima auto guidata dall’ormai ultra ottantenne Enzo Ferrari. A Bologna c’è anche spazio per l’attualità. Toyota ha portato la GR Yaris TGR Italy, in edizione limitata. Solo 51 unità, in onore della prima vittoria della Casa giapponese nel WRC del 1973. Naturalmente già tutte “sold out”. Fresca di debutto, è arrivata nel capoluogo emiliano anche la compatta A290, la prima Alpine elettrica della storia del brand francese. Mercedes-Benz espone tre pietre miliari: la 300 SL Roadster (Serie 198); la 220 SE Cabriolet (Serie 111) e la E 320 Cabriolet (Serie 124). Tre modelli iconici che hanno scritto una pagina importante nello mondo delle spider e che, oggi, affidano la propria eredità alla nuova CLE Cabrio, posta al centro dello spazio espositivo. Giallo ginestra, per rendere omaggio alla vittoria del Pallone d’Oro vinto da Roberto Baggio nel 1993: è la Lancia Delta integrale del “Divin codino” presente a Bologna, allo stand del Campione di Rally Miky Biasion e messa all’asta per un progetto benefico.